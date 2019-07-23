Спостерігачі ENEMO хвалять українські вибори, але заявляють про порушення з "гречкою"

Вибори відбувалися у конкурентному і мирному середовищі, попри це Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) зафіксувала ряд порушень.

Про це на пресконференції у спілці журналістів сказав голова місії ENEMO Златко Вуйович, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я би хотів похвалити ЦВК за ефективну організацію парламентських виборів. Український народ вкотре довів, що належить до демократичних націй. Вибори відбувалися у конкурентному і мирному середовищі попри стислі терміни та недоліки у законодавстві. Виборча адміністрація виконувала свою роботу загалом прозоро та ефективно. Проте неефективні механізми нагляду та санкцій за проведенням передвиборчої агітації та фінансуванням кампаній, а також поведінка ЗМІ часто використовувалися кандидатами та партіями для впливу на виборців", - сказав Вуйович.

Було також повідомлено про залучення держслужбовців до агітації, тиск на виборців та велику кількість відкритих кримінальних проваджень щодо купівлі голосів.

"Особливо це стосувалося кандидатів у одномандатних округах", - зазначив Вуйович.

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Спеціаліст зі зв'язків з громадськістю та логістики ENEMO Мая Мілкіч, зі свого боку, підкреслила, що заява стосуватиметься попередніх висновків, які місія зробила під час передвиборчих перегонів та у день виборів. За її словами, ENEMO потрібен час для того, щоб зробити остаточні висновки.

"Сьогоднішню місію ми розглядаємо як продовження місії, яка почалася під час президентських виборів", - додала Мілкіч.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.