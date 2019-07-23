Дубневич визнав поразку на Львівщині кандидатці від «Голосу»

За результатами виборів до Верховної Ради України на 118 окрузі у Львівській області народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» самовисуванець Богдан Дубневич програв кандидатці від партії «Голос» Галині Васильченко.

Про це свідчать дані на сайті ЦВК. Так, опрацьовано вже 99,28% протоколів. Дубневич набирає 26 822 голосів, а Васильченко — 28 064 голоси. У своєму Facebook Дубневич вже визнав поразку і привітав опонентку з перемогою. Нагадаємо: після підрахунку понад 85% голосів за партію “Слуга народу” проголосували 42,93% виборців, "Опозиційна платформа - За життя" набирає 12,93%, "Європейська солідарність" – 8,3%, ВО "Батьківщина" – 8,13%, "Голос" – 6,03%.