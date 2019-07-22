Ківалов в Одесі програє "Слузі народу"

Президент Національного університету "Одеська юридична академія" Сергій Ківалов програє суперництво за депутатський мандат на окрузі № 135 представнику партії "Слуга народу" Олексію Леонову.

Про це повідомляє сайт ЦВК.

За даними обробки 78,78% протоколів, самовисуванець Ківалов програє в окрузі №135 Одеської області кандидату від партії "Слуга народу" Олексію Леонову. За цими даними, Леонов набирає 39,94%, а Ківалов – 32,11%.

Водночас в Ізмаїльському окрузі №143 електоральні симпатії виборців виявилися якраз на боці суперника кандидата від "Слуги народу" Віктора Куртєва — нинішнього голови Одеської облради самовисуванця Анатолія Урбанського.

За підсумками обробки 96,72% протоколів, Урбанський здобув удвічі більше голосів (57,09%), ніж його суперник-бізнесмен Куртєв (28,15%).