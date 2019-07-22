Вибори Ради: на Прикарпатті перемагає соратник Яценюка

На Прикарпатті під час виборів до нового парламенту по одномандатному виборчому округу №88 (з центром у Коломиї) впевнено перемагає народний депутат Андрій Іванчук.

Про це повідомляє сайт ЦВК.

"За" депутата Андрія Іванчука віддали свої голоси понад 45% голосів виборців, опрацьовано понад 95% протоколів. На другому місці з підтримкою у майже 25% голосів виборців знаходиться кандидат від партії "Слуга народу" Андрій Шевченко.

Відомо, що народний депутат Андрій Іванчук є членом партії "Народний фронт" і очолює Комітет Верховної Ради України з питань економічної політики. Є давнім другом і соратником Арсенія Яценюка і у 2015 році відстоював його гідність, ставши активним учасником бійки під куполом Ради. Приводом для цього стало грубе поводження Олега Барни до тодішнього прем’єр-міністра.

На останніх парламентських виборах Андрій Іванчук балотувався як самовисуванець.

Раніше він був одним із заступників лідера "Батьківщини".