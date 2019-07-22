Адмінресурс на виборах: ОПОРА зафіксувала порушення на місцях

На централізованому рівні зловживань адмінресурсом не зафіксовано, але такі випадки є на місцевому рівні.

Про це на прес-конференції в Укрінформі сказав аналітик Громадянської мережі «ОПОРА» Олександр Клюжев.

“Позитивним є те, що на цих виборах жодна політична партія чи жодна політична група не зловживала адміністративним ресурсом централізовано в межах всієї країни. Хоча, на жаль, місцеві політичні лідери та чинні народні депутати мали доступ до державних, або місцевих комунальних механізмів для використання їх для передвиборчої кампанії. Ми вчергове звертаємося до уряду і до майбутнього парламенту здійснити кроки для деполітизації державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, зменшити ризики зловживання бюджетними коштами у політичних та виборчих цілях шляхом прийняття змін до законодавства, або внесення змін до підзаконних актів” - сказав Клюжев.

Він нагадав, що ОПОРА ще в грудні 2018 року надіслала уряду рекомендації щодо змін процедур розподілу державних субвенцій на соціально-економічний розвиток територій, але вони не були враховані, і під час як президентських, так і парламентських виборів були випадки зловживання бюджетним адміністративним ресурсом на користь окремих кандидатів в одномандатних округах.

Також, за словами, Клюжева, найбільш масовим було зловживання під час проведення агітації, порушення правил ії проведення.

“Масовість таких недотримань законодавства ставить під сумнів ефективність реалізації тих законодавчих механізмів контролю і підзвітності витрат з виборчих фондів на передвиборчу агітацію, які встановлені законодавством”, - наголосив Клюжев.

Також він підкреслив, що зростання ролі соціальних мереж в передвиборчій агітації підсилює питання підзвітності витрат на агітацію, тому що і кандидати, і політичні партії частіше вдавалися саме до цього способу агітації.

За його словами, в цій передвиборчій кампанії певну проблему становив з точки зору законодавства, непрямий підкуп виборців, що засвідчує статистка ОПОРИ і дані Національної поліції.

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“Перелік товарів та послуг, які роздавалися кандидатами в одномандатних округах, був надзвичайно широким: від звичних для українців продуктових наборів, закінчуючи певним тренінговими послугами, наданням сертифікатів на навчання. Тут кандидати йдуть відомим шляхом матеріального стимулювання виборців", - сказав Клюжев.

Він наголосив, що в окремих округах такий непрямий підкуп міг вплинути на остаточний розподіл голосів виборців, і закликав Національну поліцію публічно поінформувати громадськість про результати розслідування таких випадків.

Серед порушень Клюжев також назвав незаконне використання брендів політичних партій тими кандидатами, які до них не належать.

Загалом, за словами представника ОПОРИ, вибори до Верховної Ради відповідали демократичним стандартам і вимогам національного законодавства і виборці мали певний вибір серед партій і кандидатів в одномандатних округах.