ОПОРА розповіла, як партії “заганяли у тінь” виборчі витрати

Витрати на виборчий процес частково були тіньовими. Це стосується оплати праці членів виборчих комісій, реклами в соціальних мережах, реклами до відкриття виборчих фондів тощо.

Про це на пресконференції в Укрінформі сказав аналітик Громадянської мережі «ОПОРА» Олександр Неберикут.

“В першу чергу мова йде про тіньовий характер фінансування різних аспектів виборчого процесу. Це стосується фінансування тіньової оплати діяльності членів виборчих комісій, тому що формально лише кілька членів виборчих комісії — окружних чи дільничих - працюють на платній основі. Натомість практика є такою, що більшість членів виборчих комісій погоджуються брати участь в цих комісіях на платній основі. Ця оплата, яка не передбачена жодним чином в законодавстві, здійснюється в тіньовий спосіб", - зазначив він.

Пресконференція ОПОРИ в Укрінформі / Фото: Ільєнко Юрій, Укрінформ

Окрім того, за словами Неберикута, є й прихована реклама. Майже 2 млн доларів витратили партії лише на політичну рекламу у мережі Facebook. "Переважна більшість цих коштів жодним чином не показані у звітах, жодним чином не задекларована”, - сказав Неберикут.

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Те ж саме, за його словами, стосується реклами, яка була до відкриття виборчих фондів, прихованої реклами в день тиші.