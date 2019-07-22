Актор студії "Квартал 95" перемагає у Кривому Розі

Кандидат в депутати від політичної партії "Слуга народу", актор студії "Квартал 95" Юрій Корявченков (Юзік) здобуває перемогу на виборах до Верховної Ради у одномандатному мажоритарному окрузі № 33 у Кривому Розі.

За даними ЦВК, де обробили 94,31% електронних протоколів цього округу, за нього проголосували 60,93% виборців, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Його найближчий суперник Вадим Віншель від "Опозиційної платформи – За життя" набрав всього 7,77%. Третє місце зайняла Ольга Бабенко з Батьківщини - 6,51%.

Не проходить до Верховної Ради й самовисуванець, депутат Криворізької міськради Микола Колесник (1,46%). Він також є громадським активістом та куратором батальйону "Кривбас".

Юрій Корявченков – один зі "старожилів" в команді студії "Квартал 95", зірка шоу "ечірній Квартал", "Неділя з Кварталом", "Вечірній Київ" та інших. У 2003 році Юрій стояв біля витоків створення компанії "Квартал 95". Довгий час він поєднував посади адміністративного директора і актора.

Юрій знімався в проєктах "Смачна ліга", "Як козаки..", "1+1 удома. Новий рік", "1+1 удома. 8 березня" та у багатьох інших. Був ведучим недільного ранкового шоу "Україно, вставай!" на телеканалі "Інтер".