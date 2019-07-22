Бюлетені до ЦВК супроводжуватимуть спецпризначенці

Супровід виборчих бюлетенів з ОВК до ЦВК забезпечуватимуть спецпризначенці поліції, щоб запобігти можливим провокаціям і правопорушенням.

Про це йшлося 22 липня на ранковій відеоселекторній нараді з керівниками територіальних підрозділів Нацполіції під головування заступника глави НПУ Олександра Фацевича, інформує пресслужба МВС.

"Заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич доручив керівникам територіальних підрозділів забезпечити безперешкодний процес транспортування виборчої документації з дільничних до окружних виборчих комісій по мірі підрахунку бюлетенів, а в подальшому – з ОВК до Центральної виборчої комісії", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, поліція посилено забезпечуватиме охорону публічного порядку і безпеки громадян в місцях розташування окружних виборчих комісій.

"Для уникнення можливих провокацій і порушень необхідно використовувати можливості підрозділів поліції особливого призначення або тактико-оперативного призначення патрульної поліції. За необхідності можете розраховувати на резерви з числа сил Національної гвардії, зокрема і тих, які чергують в режимі авіапідтримки", – зазначив Фацевич.

Він також наголосив на необхідності якісного розслідування кримінальних проваджень, пов‘язаних з виборчих процесом, інформація про які вже внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.