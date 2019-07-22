У Херсоні в ДТП потрапило авто, яке перевозило виборчі бюлетені

У Херсоні сталася ДТП за участю автомобіля, в якому перевозили виборчі бюлетені.

Повідомлення про аварію надійшло близько 06:00, повідомляє пресслужба поліції Херсонської області.

"На місці ДТП поліцейські попередньо встановили, що 30-річна водій автомобіля "ЗАЗ Славута", виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надала переваги в русі автомобілю "Фольксваген-Транспортер". В результаті зіткнення мікроавтобус перекинувся. Як з’ясувалося, автомобіль "Фольксваген" здійснював перевезення виборчих бюлетенів до окружної комісії", йдеться в повідомленні.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди незначні тілесні ушкодження отримала працівниця поліції, члени ДВК не постраждали.

Бюлетені непошкодженими передані членам ОВК.

Як повідомив заступник начальника обласного главку поліції Микола Вербицький, попередня правова кваліфікація події – ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Встановлюються всі обставини ДТП.