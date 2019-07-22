Швидкість обробки е-даних більша, ніж на президентських виборах - ЦВК

Центральна виборча комісія наразі демонструє хорошу швидкість в обробці електронних даних щодо результатів голосування на позачергових виборах народних депутатів України.

Про це заявив заступник голови ЦВК Євгеній Радченко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цього разу Центральна виборча комісія демонструє чудову швидкість обробки даних. Поки що, електронних. Станом на ранок оброблено в електронному вигляді більше ніж 40% виборчих дільниць", - сказав він.

За його словами, швидкість обробки електронних даних нині навіть більша у порівнянні з нещодавніми президентськими виборами.

Радченко також запевнив, що серйозних розбіжностей в аналізі даних, які має ЦВК, і даних спостерігачів не зафіксовано.

"Отже, швидкість і точність є хорошою", - підкреслив заступник голови Центрвиборчкому.

Водночас він наголосив, що достатньо хороший показник підрахунку результатів голосування відбувається попри те, що проводилася "величезна ротація" членів ОВК та ДВК, здебільшого, за поданнями політичних партій та кандидатів.

Як повідомлялося, 21 липня в Україні відбувалося голосування на позачергових парламентських виборах.