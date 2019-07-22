У Херсоні росіянин хотів проголосувати на виборах - ОПОРА

На Херсонщині зафіксовано декілька випадків, коли люди хотіли голосувати без паспорта громадянина України, причому один з них виявився громадянином Росії.

Про це повідомляє ОПОРА.

"На ВД № 650740 в Херсоні виборець, який є громадянином РФ, хотів проголосувати з посвідченням на право проживання в Україні. Але голова комісії роз’яснила йому закон та не дозволила цього зробити", - йдеться у повідомленні.

Як інформують спостерігачі, на дільниці № 650755 в Херсоні чоловік та жінка хотіли проголосувати з закордонним паспортом. А коли член комісії зачитала їм норми закону і сказала, що вони не мають такого права, сперечались та заявляли, що «у них є номер Садіяра», ймовірно, маючи на увазі кандидата в депутати у 182-му окрузі Садіяра Мамедова. Проте побачивши, що їхні погрози марні, виборці пішли з дільниці.

На ВД № 650264, що в 186-му окрузі, також були спроби проголосувати без паспорта, але після роз’яснення спостерігача ОПОРИ члени ДВК відправили всіх, хто не мав із собою документа, додому.

Подібний випадок стався і на дільниці в селі Молочне (185-ий округ), а в 184-му окрузі, в селищі Нововоронцовка та місті Бериславі, виборці двічі голосували без паспорта, про що було повідомлено поліцію та складений відповідний акт.