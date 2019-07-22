На Донеччині секретаря виборчкому замінили просто під час голосування – ОПОРА
Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.
«На виборчій дільниці №140697, що у межах 52 одномандатного округу Донецької області, секретарю комісії стало зле. Через стан його здоров’я ДВК під час процесу голосування провели засідання та прийняли рішення щодо призначення іншої людини, яка виконуватиме функції секретаря», - йдеться у повідомленні.
Натомість, за словами координатора спостереження ОПОРИ за виборами на Донеччині Анастасії Прокопенко, законодавство не передбачає такої процедури в період голосування (тобто з 8 до 20 години). Дільнична комісія не може переривати процес голосування, щоб проводити засідання та ухвалювати такі рішення.
У цьому зв'язку ОПОРА звернулася по коментар до ОВК, проте члени комісії не готові дати офіційну відповідь чи будь-яку оцінку таких дій.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні 21 липня відбулися позачергові вибори народних депутатів.