Явка виборців на 16 годину становить 36,57% - дані всіх округів

Станом на 16 годину явка виборців на позачергових виборах народних депутатів України становить 36,57%.

Такі дані за інформацією з усіх 199 округів опубліковані на інформаційному табло в пресцентрі Центральної виборчої комісії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Найактивніше голосують виборці Чернігівської - 41,69%, Полтавської - 41,52% Хмельницької - 40,33%, Черкаської - 39,64%, Сумської - 39,51% та Луганської областей - 39,49%.

На Кіровоградщині вже проголосувало 38,75% виборців, Запоріжжі - 38,71%, Дніпропетровщині - 38,62%, Харківщині - 38,05%, Житомирщині - 37,85%, Вінниччині - 37,55%, Київщині - 37,16%.

Явка виборців на Волині - 36,50%,Тернопільщині - 35,72%, Донеччині - 35,69%, Миколаївщині - 35,45%, Рівненщині - 35,03%, Львівщині - 34,85%, Одещині - 34,11%, Херсонщині - 33,70%.

Найнижча явка в Івано-Франківській - 31,21%, Закарпатській - 30,05% та Чернівецькій областях 27,91%.

У Києві явка становить 34,59%.

Як раніше повідомляв Укрінформ, секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька під час брифінгу сказала, що станом на 16-ту годину різниця явки на нинішніх виборах із 2014-им роком незначна - на парламентських виборах 2014 року, які також були достроковими, то станом на 16-ту годину явка складала трохи більше 40%.

У неділю, 21 липня в Україні відбуваються позачергові парламентські вибори.