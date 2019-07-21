МВС назвало області з найбільшою кількістю виборчих порушень

У день голосування на виборах до парламенту правоохоронці відкрили 33 кримінальні провадження.

Про це на брифінгу розповів радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На цей час, на 17 годину, надійшло 1614 заяв та повідомлень про порушення. У ЄРДР внесено 33 і складено 41 протокол про порушення", - зазначив Стойко.

За його словами, найбільше - у Донецькій (221 повідомлень про порушення), Дніпропетровська (220), Запорізька (91), Харківська (93), у Києві і Одеській області - 113 повідомлень про порушення.

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Загалом із цих повідомлень, зазначив Стойко, превалює незаконна агітація - 386 повідомлень, перешкоджання громадянам обирати - 53, підкуп виборців - 58 заяв і 11 повідомлень про замінування.

Радник міністра уточнив, що практично всі області голосують більш-менш рівномірно, в районі 40 відсотків на цей час прийшло на виборчі дільниці.

"Голосування проходить більш-менш спокійно, великих повідомлень про порушення немає", - уточнив Стойко.