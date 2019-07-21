У Денисової заявляють про порушення на виборах у Лук'янівському СІЗО

У Київському слідчому ізоляторі члени виборчої комісії видали бюлетені для голосування особам, що не мали права голосувати.

Про це розповів представник Уповноваженого Верховної Ради з питань дотримання прав людини в місцях несвободи та процесуальних прав В'ячеслав Петльований на брифінгу в Укрінформі.

"Через недостатню обізнаність членів комісії щодо правил проведення голосування по мажоритарному округу було видано бюлетені виборцям, які не мають права голосувати по цьому округу, що дає можливості для викривлення результатів голосування", - сказав він.

Голосування у Лук'янівському СІЗО / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Окрім того, виявлено нестачу бюлетенів для голосування. Так, на момент перевірки не вистачало 82 бюлетені.

"На даний час, на 16.00, представниками Уповноваженого було здійснено моніторинг 57-ми спеціальних виборчих дільниць, що становить майже 70% загальної їх кількості. У третині з них було виявлено порушення, у деяких - малозначні та поодинокі, а є такі об'єкти, на яких було виявлено значні порушення", - резюмував представник Уповноваженого ВР з прав людини.

В Україні 21 липня проходять позачергові парламентські вибори.