На станції "Академік Вернадський" проголосували полярники

На спецдільниці на станції "Академік Вернадський" закінчилося голосування на позачергових виборах до Верховної Ради України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

"До нього (голосування - ред.) долучилися 12 учасників 24-ї Української антарктичної експедиції, тобто явка традиційно становить 100%. Голосування розпочалося о 8.00 за місцевим часом (о 14.00 за київським) і тривало 30 хвилин", - йдеться у повідомленні.

Полярники та полярниці голосували лише за загальнонаціональними списками партій. Спецдільниця в Антарктиді не прикріплена до жодного з мажоритарних округів.

Станція "Академік Вернадський" розташована за 15 тисяч км від Києва і є найвіддаленішою виборчою дільницею України, тож виборча процедура тут має свої особливості. Зокрема, полярники використовують не "живі" бюлетені, а їх роздруковані сканкопії, які напередодні надсилає ЦВК. У день виборів в одному з приміщень станції встановлюють саморобну кабінку для голосування та урну. Відтак у присутності всіх членів експедиції відбувається підрахунок голосів, а сканкопію протоколу результатів голосування відразу через інтернет відправляють до Києва.

Відповідальність за забезпечення процесу голосування покладено на виборчу комісію, створену з числа учасників експедиції. Напередодні ЦВК затвердив склад комісії на цій спецдільниці, головою було визначено начальника 24-ї УАЕ Ігоря Дикого.

Полярники голосували на станції в приміщенні бару "Фарадей". Cкринькою для голосування слугував прозорий бокс для їжі, в якому проробили отвір для бюлетнів. Після голосування та підрахунку голосів оригінали документів переклали в конверти та опечатали їх. За нагоди ці документи передадуть до ЦВК.

Залежно від дати виборів і льодової обстановки нагода передати на "велику землю" протокол дільничної комісії з "мокрою" печаткою та самі бюлетені може трапитися і через місяць, а, буває, що і через рік.

Українські полярники проголосували на виборах до Верховної Ради / Фото: https://mon.gov.ua

Так, оригінали документів за результатами голосування у першому турі виборів Президента України, що відбувся 30 березня 2019 р., уже потрапили до Києва. Їх відправили під час ротації на початку квітня, коли учасники 23-ї УАЕ поверталися з Антарктиди в Україну. А от документи голосування у другому турі виборів Президента, що відбувся 24 квітня, досі зберігаються на станції.

У МОН нагадали, що учасники українських антарктичних експедицій мають можливість реалізувати своє виборче право на станції "Академік Вернадський" з 1998 року. Вони можуть взяти участь в обранні Президента та парламенту, проте не голосують за кандидатів в одномандатних округах та не беруть участі у місцевих виборах.