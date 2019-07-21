"Ми це зробили! А ви?": Зеленський закликає українців прийти на вибори

Президент України Володимир Зеленський закликав українців встигнути проголосувати на дочасних парламентських виборах до закриття виборчих дільниць о 20.00.

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ми це зробили! А ви? Встигніть проголосувати до 20:00! Зробимо це разом!", - написав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою проголосував на виборчій дільниці в Оболонському районі Києва.