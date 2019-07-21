Явка виборців станом на 16.00 становить 33,64% - ЦВК

Станом на 16 годину явка виборців на позачергових виборах народних депутатів України становить 33,64%.

Такі дані по перших семи із 199 округів опубліковані на інформаційному табло в пресцентрі Центральної виборчої комісії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з цими відомостями, явка виборців на Житомирщині - 35,81%, Харківщині - 35,57%, Сумщині - 33,37%, Львівщині - 32,45%, Донеччині - 22,31%.

Інформація по інших областях та місту Києву поки відсутня.

Як повідомлялося, у неділю, 21 липня в Україні відбуваються позачергові парламентські вибори.