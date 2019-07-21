Порушень, що можуть вплинути на результати виборів, поки немає - ЦВК

Системних порушень, які би могли вплинути на результати позачергових виборів народних депутатів, наразі не зафіксовано.

Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Олег Конопольський на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Будь-яких системних порушень, які могли б вплинути на даний час на будь-які результати виборів поки не зафіксовано ні правоохоронними органами, ні спостерігачами", - сказав він.

За його словами, були деякі порушення, але вони не впливають на хід виборчого процесу.

Конопольський запевнив, що наразі вибори відбуваються у штатному режимі.

Як повідомлялося, у неділю, 21 липня в Україні відбуваються позачергові парламентські вибори.