ЦВК оприлюднила дані ще двох округів — явка 19,18%

Станом на 12 годину явка виборців на позачергових виборах народних депутатів України становить 19,18%.

Такі дані 181 і 199 округів опубліковані на інформаційному табло в пресцентрі Центральної виборчої комісії о 13.25, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Найактивніше голосують виборці Луганської - явка 23,88%, Кіровоградської - 23,61%, Полтавської - 23,25%, Запорізької - 22,83%, Чернігівської - 22,57%, Дніпропетровської - 22,38% та Черкаської областей - 22,36%.

Найменша явка в Закарпатській - 12,32%, Чернівецькій - 12,21%, Івано-Франківській - 13,07% та Львівській областях - 13,66%.

У Києві явка становить 16,63%.

Як повідомлялося, у неділю, 21 липня в Україні відбуваються позачергові парламентські вибори.