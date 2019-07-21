ЦВК оновила дані про явку станом на 12 годину - 18,17%

Станом на 12 годину явка виборців на позачергових виборах народних депутатів України становить 18,17%.

Такі дані 101 зі 199 округів опубліковані на інформаційному табло в пресцентрі Центральної виборчої комісії на 12.45, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Найактивніше голосують виборці Кіровоградської - 24,99%, Луганської - 24,79% та Чернігівської областей - 23,34%.

Найменша явка в Закарпатській - 10,20%, Чернівецькій - 12,21% та Львівській областях - 12,96%.

У Києві явка становить 16,94%.

Як повідомлялося, у неділю, 21 липня в Україні відбуваються позачергові парламентські вибори.