Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на дочасних парламентських виборах проголосував у Вінниці.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні дуже важливий день нашої новітньої історії, нашої держави. У людей є багато надій, і дуже важливо, щоб кожні вибори приносили не просто надії, а надії, які потім реалізуються, а люди отримують врешті те, за що вони голосували. Тому я зробив абсолютно надійний вибір за майбутнє України», - сказав Гройсман.

Прем’єр зазначив, що сьогодні дуже важливо усвідомити, що майбутнє України залежатиме від кожного з українців.

Гройсман проголосував у Вінниці/ Фото Олександра Лапіна

Гройсман завітав на виборчу дільницю разом із дружиною, він поспілкувався з членами ДВК та журналістами.