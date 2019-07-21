У Торецьку “замінували” 14 виборчих дільниць

У місті Торецьк на Донеччині перевіряють замінування 14 виборчих дільниць, працюють групи поліцейських, вибухотехніків та кінологів.

Про це 21 липня повідомили в поліції Донецької області.

«У Торецьку близько 10.40 на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що нібито заміновано 14 виборчих дільниць. Зараз на місцях працюють групи поліцейських, вибухотехніків, кінологів та рятувальників. Перевірка триває», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що правова кваліфікація мінування – ст.258 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, о 06.45 до служби Національної поліції надійшло анонімне повідомлення про мінування КПВВ "Майорське", що після перевірки не підтвердилося.

В Україні 21 липня проходять позачергові вибори до Верховної Ради.