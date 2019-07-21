Під Щастям військові підірвалися на вибухівці: двоє загинули, ще двоє — поранені

На Луганщині у неділю, 21 липня, двоє військовослужбовців поранені та двоє загинули, підірвавшись на вибухівці, підкладеній диверсантами.

Про це повідомляє ООС.

"Сьогодні, близько 8:25 години під час висування на спостережний пост взводного опорного пункту в районі населеного пункту Щастя підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, два військовослужбовці. Внаслідок вибуху бійці отримали поранення несумісні з життям і померли на місці підриву", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок вибуху ще двоє військовослужбовців отримали поранення.

"Було проведено евакуацію постраждалих до міської лікарні. Стан їхнього здоров'я – задовільний", - поінформували у ООС.