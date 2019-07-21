За виборами пильнує 1050 іноземних спостерігачів та 11 представників ЗМІ

Станом на сьогодні в Україні перебуває 1 тис. 50 офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій і 11 представників іноземних ЗМІ.

Про це на брифінгу розповів голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, повідомляє 112 Україна.

"Станом на сьогодні в Україні перебуває 1 тис. 61 особа, а саме 1050 спостерігачів та 11 представників ЗМІ. Фактів непропуску осіб даної категорії не виникало", - сказав Дайнеко.

За його словами, особовий склад ДПСУ несе службу у посиленому режимі.

"Єдиним нестандартним питанням на даний момент залишається те, що тимчасово припинені пропускні операції на КППВ "Майорськ" у зв’язку з отриманням інформації про можливе замінування. Після відповідної перевірки пропускні операції будуть продовжені", - додав керівник ДПСУ.

Як повідомлялося, 21 липня відбувається голосування на позачергових виборах народних депутатів України.

На контрольному пункті в'їзду-виїзду "Майорськ" 21 липня правоохоронці шукають вибухівку у зв’язку із повідомленням про мінування.