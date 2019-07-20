Комітет виборців заявляє про масові порушення "дня тиші"

Спостерігачі Комітету виборців України повідомляють про масові факти порушень чинного законодавства у день тиші.

Про це КВУ повідомляє у Facebook.

"Зокрема, попри законодавчу заборону, 20 липня в округах все ще розміщено агітаційні матеріали політичних партій і кандидатів. Також впродовж останніх днів було розміщено нові білборди, які не мають вихідних даних, але при цьому виконані в стилістиці окремих кандидатів та партій", - йдеться у повідомленні.

Так, спостерігачі КВУ повідомили про незаконну агітацію в Закарпатській, Запорізькій, Херсонській, Кіровоградській, Донецькій, Одеській, Черкаській, Миколаївській, Чернігівській областях. Також реклама кандидатів і партій активно присутня в мережі Інтернет.

Зокрема, на Херсонщині в ОВО №186 біля траси Херсон-Каховка розміщено низку білбордів, виконаних в стилістиці однієї з політичних партій. Крім того, спостерігачі КВУ помітили агітацію на білбордах в ОВО №186 та №185. У Запорізькій області в ОВО №80 20 липня теж розміщено політичні білборди. На Чернігівщині (ОВО №210) спостерігачі КВУ зафіксували значну кількість агітаційних матеріалів досі розміщені на дошках оголошень і стовбах електроопор. У місті Кропивницький (ОВО №99) 20 липня також присутня агітація одного з кандидатів. У місті Слов’янськ розміщено зовнішню рекламу, виконану в стилістиці однієї з політичних партій, окремі білборди виконано в радянській стилістиці.

У мережі Інтернет має місце реклама офіційного сайту одного з кандидатів у народні депутати України у ОВО №221, а також сторінка з ознаками чорного PR проти одного з кандидатів у народні депутати по ОВО №96. Також поширюється реклама звернення одного із лідерів партії і політичної партії.

Водночас на Закарпатті в «день тиші» від імені одного з кандидатів розсилають агітаційні SMS. Такі повідомлення отримали зранку 20 липня відразу двоє короткотермінові спостерігачі КВУ в Закарпатській області. SMS написані угорською мовою, і окрім порушення виборчого законодавства містить ознаки дезінформації та маніпуляції.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання та про призначення позачергових парламентських виборів на 21 липня.

Центральна виборча комісія зареєструвала понад 2,7 тис. кандидатів, які балотуються до ВР за списками 22 партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та понад 3,2 тис. кандидатів в одномандатних виборчих округах.

20 липня в Україні заборонена будь-яка передвиборча агітація кандидатів у народні депутати на позачергових парламентських виборах. Як зазначається у статті 70 закону "Про вибори народних депутатів України", передвиборна агітація закінчується о 24-й годині останньої п’ятниці перед днем голосування.