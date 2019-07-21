Українці сьогодні обирають Верховну Раду

У неділю, 21 липня, відбувається голосування на позачергових виборах народних депутатів України.

Голосування триватиме з 8 до 20 години, на закордонних виборчих дільницях проводитиметься за місцевим часом країни перебування.

Громадяни, які голосують за виборчою адресою, отримають два бюлетені — блакитно-сірого кольору зі списком партій та пісочного кольору з переліком кандидатів-мажоритарників округу.

Тим виборцям, які тимчасово змінили місце голосування, видаватимуть тільки один бюлетень — для голосування за партії.

280 тисяч 922 українців скористалися тимчасовою зміною місця голосування.

Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 102 виборчі дільниці.

Водночас, згідно з рішенням ЦВК, у низці округів Донецької та Луганської областей, а також в анексованому Криму позачергові парламентські вибори не організовуються і не проводяться.

Усього Центральна виборча комісія зареєструвала більше 2,7 тисяч кандидатів, які балотуються до ВР за списками 22 партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та понад 3,2 тисячі кандидатів в одномандатних виборчих округах.

163 українським громадським організаціям надано право мати офіційних спостерігачів під час цих виборів.

Крім того, ЦВК зареєструвала 1719 офіційних спостерігачів від 22 міжнародних організацій та від 12 іноземних держав.

Затверджений Центрвиборчкомом загальний кошторис проведення позачергових виборів до Верховної Ради становить понад 1,9 млрд гривень.

Планується, що безпеку виборців під час голосування забезпечуватимуть більше 130 тисяч правоохоронців.

ЦВК має встановити та оголосити результати голосування на позачергових парламентських виборах в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах не пізніше ніж на 15 день з дня такого голосування.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання та про призначення позачергових парламентських виборів на 21 липня.