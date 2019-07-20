В Україні — "день тиші" перед виборами

В Україні у суботу, 20 липня, заборонена будь-яка передвиборча агітація кандидатів у народні депутати на позачергових парламентських виборах.

Як зазначається у статті 70 закону "Про вибори народних депутатів України", передвиборна агітація закінчується о 24-й годині останньої п’ятниці перед днем голосування.

Згідно із законом, кандидати у народні депутати мають право розпочати свою передвиборну агітацію з дня, наступного за днем прийняття Центральною виборчою комісією рішення про реєстрацію.

У суботу, 20 липня, заборонена будь-яка агітація кандидатів. Неформально останній день перед днем голосування називають "днем тиші".

У цей же час забороняється проведення масових акцій (зборів, мітингів, походів, демонстрацій, пікетів) від імені партій та кандидатів, а також публічні оголошення про підтримку партією чи окремими кандидатами у депутати проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів.

Крім того, статтею 67 зазначеного закону протягом останніх двох днів перед днем голосування, тобто 19 і 20 липня, забороняється оприлюднення результатів опитування громадської думки, пов’язаного з виборами.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання та про призначення позачергових парламентських виборів на 21 липня.

Центральна виборча комісія зареєструвала більше 2,7 тисяч кандидатів, які балотуються до ВР за списками 22 партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та понад 3,2 тисяч кандидатів в одномандатних виборчих округах.