Як партії вклались в рекламу у Facebook: хто і скільки

Найбільше коштів на політичну рекламу в соціальній мережі Facebook перед парламентськими виборами витратила партія “Голос”.

Про це розповів аналітик даних Громадянської мережі "ОПОРА" Роберт Лорян на пресконференції в Укрінформі щодо перебігу виборчого процесу напередодні дня голосування.

“Найбільше коштів на передвиборчу рекламу витратила партія “Голос”. За нашими підрахунками, на виборчу агітацію в мережі Facebook за цей період (з 24 травня по 15 липня 2019 року - ред.) вони витратили більше 232 тисяч доларів. Агітація велася з двох сторінок — офіційної сторінки партії “Голос” у Facebook та сторінки лідера партії, першого номера виборчого списку Святослава Вакарчука”, - поінформував аналітик.

Реклама партій у Facebook

Лорян відзначив, що у партії “Голос” наймолодша вікова структура переглядів політичної реклами. Найбільша кількість переглядів політреклами партії “Голос” була у Львівській області та Києві, а найменша — у Донецькій та Луганській областях.

“На другому місці за витратами на політичну рекламу в мережі Facebook - партія “Європейська солідарність”, яка витратила на агітацію більше 200 тисяч доларів. Агітація велася з трьох сторінок - “Європейська солідарність”, сторінка Петра Порошенка та “Європейська солідарність — Львів”, - розповів Лорян.

На третьому місці за витратами на рекламу у Facebook — партія “Сила права”, яка витратила понад 156 тисяч доларів. Як зазначив Лорян, основні кошти, витрачені цією партією, були на рекламні дописи з метою збору персональних даних виборців.

На четвертому місці — всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, яка витратила за цей період близько 72 тисяч доларів.

Партія “Слуга народу” витратила близько 47 тисяч доларів на рекламу в мережі Facebook. Основна увага приділялася мешканцям Києва, Дніпропетровської та Львівської областей.

“Опозиційна платформа “За життя” витратила більше 40 тисяч доларів. При цьому реклама у Facebook не розповсюджувалася в західних областях та на виборців молодше 35 років.

“Партія Шарія” витратила на рекламу в Facebook понад 44 тисячі доларів, а “Самопоміч” - 38 тисяч доларів.

“Загально всі виборчі партії витратили на рекламу більше 1 млн доларів США, проте у проміжних виборчих фондах вказані лише витрати у розмірі 3 млн грн, що становить лише 1/9 частину від усіх витрат, які ми знайшли лише в одній соціальній мережі - Facebook”, - зауважив Лорян.

Також аналітик розповів, що з 24 травня по 15 липня 2019 року у Facebook було опубліковано більше 40 тисяч рекламних дописів політичного характеру. Близько 72% з них припадає на останні 2 тижні передвиборчої агітації.

Як розповів Роберт Лорян, найчастіше переглядали політичну рекламу в Києві та Львівській області. Він зазначив, що одним із джерел інформації про агітацію в мережі є Бібліотека політичної реклами.

Інфографіка: ОПОРА