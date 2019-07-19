На 85 мажоритарних округах буде “дуже гаряче” - міжнародні спостерігачі
Про це на брифінгу короткострокових спостерігачів за парламентськими виборами заявила перший секретар посольства Королівства Нідерландів в Україні Рімі Бус, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Було проаналізовано, що на 85 (мажоритарних — ред.) округах буде дуже гаряча конкуренція”, - сказала вона.
За словами Бус, саме тому важливо спостерігати на цих округах та допомагати у встановленні чесного результату.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання та про призначення позачергових парламентських виборів на 21 липня.
Центральна виборча комісія зареєструвала більше 2,7 тисячі кандидатів, які балотуються до ВР за списками 22 партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та понад 3,2 тисячі кандидатів в одномандатних виборчих округах.