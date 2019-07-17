На Вінниччині мажоритарник заявив про напад за участю озброєних людей

Народний депутат України та кандидат у народні депутати Микола Кучер заявив про побиття, організоване одним із конкурентів по виборчому округу №17, що на Вінниччині.

Про це Кучер у середу повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Вчора у моєму рідному Тростянці, на вулиці, де живе моя мама, штабом опонента було влаштовано проти мене провокацію. Один із кандидатів разом зі своїми охоронцями, перекривши проїзд, зупинили мій автомобіль. Після того, як я вийшов з авто, група невідомих мені людей почала заважати мені повернутись назад і продовжити рух, при цьому все це знімали на камеру телефону і провокували на агресивні дії з моєї сторони. Хочу зазначити, що у момент інциденту я був один, а зі сторони провокаторів було 6 осіб, двоє з них зі зброєю. Ще 2 автомати лежали в багажнику їхніх автівок. Більшість молодиків тікали з місця події після приїзду поліції», - повідомив Кучер.

На Вінниччині кандидат заявив про провокацію/Фото: facebook.com/KucherMykola

За його словами, інцидент він розцінює як «прийом брудної гри», застосований конкурентом по мажоритарному виборчому округу №17, де Кучер балотується як самовисуванець. За фактом цієї події він написав відповідну заяву до правоохоронних органів.

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Як ідеться у заяві, правопорушенням, про яке кандидат у депутати повідомив правоохоронцям, є «спричинення удару Кучеру М.І.». У документі він вказав на свого кривдника як на невідому особу з кобурою на поясі, в якій був пістолет, що не давала йому можливості потрапити до автомобіля і завдала удару в плече. Від судмедекспертизи Кучер відмовився.