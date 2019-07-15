Вибори Ради: передруку не буде - у бюлетенях поставлять штамп “Вибув”

ЦВК зобов’язала дільничні виборчі комісії 42-х ОВО проставити штамп "Вибув" на відомостях стосовно кандидатів у народні депутати, реєстрацію яких скасовано.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

“У зв’язку з прийняттям постанов ЦВК про скасування реєстрації кандидатів у народні депутати України в ОВО № 12, 17, 21, 24, 27, 31, 32, 36, 39, 40, 64, 65, 70, 74 – 76, 78, 81, 84, 94, 96, 97, 100 – 102, 123, 130, 135, 136, 141, 143, 149, 159, 176, 182 – 184, 200 – 202, 204, 212 на позачергових виборах народних депутатів України і неможливістю здійснити передрукування виборчих бюлетенів для голосування в цих округах Комісія зобов’язала дільничні виборчі комісії звичайних та спеціальних виборчих дільниць вказаних ОВО на своїх засіданнях з приймання виборчих бюлетенів одночасно з проставленням печатки ДВК внести зміни до виборчих бюлетенів шляхом проставлення штампа "Вибув" на відомостях стосовно кандидатів у народні депутати України, реєстрацію яких скасовано”, - ідеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, позачергові вибори народних депутатів України призначені на 21 липня.