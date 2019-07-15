Міжнародних спостерігачів пропускатимуть в Україну за списками ЦВК

«Одні з основних зусиль ми зосереджуємо на посиленому контролі на каналах міжнародного сполучення. Це у першу чергу пов’язано з прибуттям в Україну міжнародних спостерігачів. Їх пропуск буде здійснюватися, і вже здійснюється, за попередніми списками осіб, які отримали відповідну акредитацію в ЦВК, і в пріоритетному порядку», - сказав голова Держприкордонслужби.

Чолій у свою чергу наголосив, що «наші спостерігачі є україномовними і знають ситуацію в Україні”.

“На парламентські вибори ми будемо мати 143 короткотермінових спостерігачів з 28 країн світу. Також у нас буде і 125 спостерігачів, які будуть далі слідкувати за медіа-моніторингом», - додав Чолій.

Голова Держприкордонслужби зазначив, що оцінка місії щодо виборів досить важлива, зокрема щодо виконання завдань і готовності прикордонників до забезпечення проведення виборів та захисту України від загроз, особливо, які виходять від РФ.

«Держприкордонслужба з гібридною агресією РФ стикається вже шостий рік. За цей час в нас вже є певний досвід, своя методика протидії цьому. І ми готові набутим досвідом ділитися з іншими країнами», - відзначив Дейнеко.

Як повідомлялося, в Україні 21 липня відбудуться позачергові парламентські вибори.