ЦВК зареєструвала 1,7 тисячі міжнародних спостерігачів

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 306 офіційних міжнародних спостерігачів під час позачергових виборів народних депутатів України.

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

“Комісія зареєструвала 306 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року”, - ідеться в повідомленні.

ЦВК, зокрема, зареєструвала 90 спостерігачів від Світового Конгресу Українців, 8 – від Організації за Демократію та Економічний Розвиток – ГУАМ, 19 – від Комітету "За відкриту демократію", 19 – від Українського Конгресового Комітету Америки, 1 – від Міжнародної федерації ліберальної молоді (IFLRY), 1 – від Міжнародного Республіканського Інституту (МРІ), 2 – від Європейської платформи за демократичні вибори.

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18 – від Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, 15 – від Європейського Парламенту, 7 – від Міжнародної Фундації за належне врядування (IFBG), 6 – від міжнародної громадської асоціації "Вибори і демократія", 61 – від Парламентської асамблеї ОБСЄ.

Також Центрвиборчком зареєстрував 42 – від США, 16 – від Республіки Польща та одного спостерігача від Словацької Республіки.

Таким чином, станом на 15 липня ЦВК завершила процес реєстрації офіційних спостерігачів на чергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. Усього зареєстровано 1 719 офіційних спостерігачів. А саме: від 22 міжнародних організацій – 1 602 офіційних спостерігачів, від 12 іноземних держав – 117 офіційних спостерігачів.