ЦВК відмовилася задовольнити скарги на трьох кандидатів у депутати

Центральна виборча комісія відмовила в задоволені скарги кандидату в народні депутати, а також двом довіреним особам кандидата в народні депутати.

Відповідне рішення прийнято на черговому засіданні ЦВК 14 липня, повідомляє пресслужба відомства.

"Комісія відмовила у задоволенні скарги кандидата в народні депутати України в ОВО № 48 Нікітіна М.Д., у якій суб’єкт звернення просив, зокрема, визнати дії кандидата в народні депутати України Ошурка Д.В. щодо проведення агітаційних заходів під час виконання ним посадових обов’язків секретаря Краматорської міської ради такими, що не відповідають вимогам виборчого законодавства, зобов’язати вказаного кандидата утриматися від вчинення таких дій та оголосити йому попередження. Рішення прийняте у зв’язку з відсутністю належних підстав для задоволення", - йдеться у повідомленні.

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З цих же підстав відмовлено у задоволенні скарги Пшебіциної М.О., довіреної особи кандидата в народні депутати України в ОВО № 107 Шиліна С.І., у якій суб’єкт звернення просив визнати дії кандидата в народні депутати України в цьому ж окрузі Рибалки С.В. щодо поширення друкованого передвиборного агітаційного матеріалу такими, що не відповідають вимогам виборчого законодавства, зобов’язати зазначеного кандидата утриматись від подальшого поширення агітаційного матеріалу та оголосити йому попередження.

Також у зв’язку з відсутністю належних підстав Комісія відмовила у задоволенні скарги Кепич І.В., довіреної особи кандидата в народні депутати України в ОВО № 218 Котляренка В.В., у якій суб’єкт звернення просив визнати дії кандидата в народні депутати України в цьому ж окрузі Гуріна Д.О. протиправними в частині виготовлення та розповсюдження передвиборних друкованих агітаційних матеріалів, що містять відомості про участь Президента України Володимира Зеленського у передвиборній агітації, а також зобов’язати вказаного кандидата вилучити зазначені друковані агітаційні матеріали.

Крім цього, на засіданні комісія внесла зміни до складу окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, утворених відповідно до постанови ЦВК від 31 травня 2019 року № 919.

Окрім того, зареєстровано уповноважених осіб Аграрної партії України в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України.

Комісія зареєструвала довірених осіб кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в низці одномандатних виборчих округів.

Також комісія скасувала реєстрацію уповноважених осіб політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" в ОВО № 114, № 166 та зареєструвала замість них інших.