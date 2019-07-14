Місце для голосування змінили вже майже 220 тисяч українців, найбільше заяв - на Донеччині

В Україні майже 220 тисяч виборців скористались тимчасовою зміною місця голосування на позачергових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня.

Про це повідомляє Державний реєстр виборців. Станом на 14 липня змінили місце голосування на позачергових виборах до Верховної Ради 219 678 осіб. Зокрема, найбільше людей змінили місце голосування з Донецької області - 34 тис. 249. Із Луганської області місце голосування змінили 16 тис. 660 виборців. Читайте також: ЦВК уперше оприлюднила фото всіх мажоритарників Як повідомлялося, українці мали змогу до 15 липня змінити місце голосування на позачергових парламентських виборах, звернувшись до органу ведення Держреєстру виборців. Парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня.