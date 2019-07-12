Гурт "Песняры" спіймали на незаконній агітації на Миколаївщині

“В одномандатному виборчому окрузі №131 Миколаївської області відбулися два концерти білоруського гурту “Песняры”. Під час заходів музиканти наголошували на тому, що їх концерти організовані кандидаткою у народні депутати від політичної партії "Опозиційний блок" Оленою Бондаренко”, - йдеться у повідомленні.

Там, зокрема, зазначається, що 9 липня в окрузі №131 пройшли два концерти гурту у смт Веселинове та смт Березанка. Спершу о 17:00 білоруський колектив виступив у Веселиновому. “Концерт колективу “Песняры” спеціально для мешканців Веселинового організував “Опозиційний блок”, а точніше кандидатка в депутати по 131-му округу Олена Бондаренко. В її обличчі ви отримаєте надійного помічника. Ми вас усіх запрошуємо 21 липня на вибори, і пам’ятайте, що це – дуже важливо, це ваше майбутнє”, - зазначив зі сцени представник команди організаторів.

Поінформовано. що учасники гурту передали привіт із Білорусі під час виступу та виконали найбільш відомі композиції. О 21.00 вокально-інструментальний ансамбль виступив у смт Березанка.

Спостерігач ОПОРИ звернувся до Веселинівського відділу поліції Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області з заявою щодо порушення учасниками ВІА “Песняры” частини 1 статті 74 Закону України “Про вибори народних депутатів України” та статті 212-10 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Як повідомляв Укрінформ, у місті Чорноморськ 2 липня відбувся безкоштовний концерт групи "Песняры" на підтримку партії "Опозиційний блок".

Фото: Facebook/Николаевщина выбирает Елену Бондаренко; www.oporaua.org