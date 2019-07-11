Кремль і “п’ята колона” працюють в унісон - Порошенко

Росії не вдалося досягти воєнного успіху на Донбасі і захопити всю Україну, тому вона намагається реалізувати інший план – через «п’яту колону» в українському парламенті.

Про це лідер партії, п’ятий президент України Петро Порошенко заявив під час виступу в Ужгороді, повідомляє пресслужба політсили.

«Кремль і «п’ята колона» працюють в унісон. Росія відверто, грошима підтримує «Опозиційну платформу», і про це свідчить чергова поїздка їхнього кубла сьогодні (у середу - ред.) до Москви – для того, щоб вони почали «дагавариваться». Але наші умови дуже прості. Звільніть українську землю. Приберіть окупаційні війська. Припиніть вбивати українців. Звільніть Крим. І далі – телеміст. Ми – з Сімферополя чи Бахчисарая, вони – з Гааги, де їх будуть судити», – наголосив Порошенко.

Порошенко зустрівся з виборцями в Ужгороді / Фото: Гудак Сергій, Укрінформ

За його словами, «парламентський спецназ» «Європейської Солідарності» не дозволить «п’ятій колоні» Кремля керувати Україною.

«Вони хочуть проповзти в парламент, там створити антиукраїнську коаліцію, через неї пройти в уряд, а в уряді старанно виконувати вказівки Кремля. Вони думають, що таки чином захоплять Україну. Їм не вдалося зламати фронт. І зараз вони хочуть висадитися під куполом Верховної Ради і звідти захопити всю Україну. Бо Донбас їм не потрібен і Крим їм не потрібен. Їм потрібна вся Україна – включно з Києвом, Львовом і Ужгородом», - сказав Порошенко.