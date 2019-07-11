Розпочалися навчальні семінари для членів дільничних виборчих комісій - ЦВК

Центральна виборча комісія за підтримки Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) в Україні з 10 до 17 липня організовує навчальні семінари для членів дільничних виборчих комісій з питань організації підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі ЦВК.

“Загалом планується провести 333 тренінги для членів усіх ДВК звичайних виборчих дільниць. У навчанні задіяні 104 тренери, сертифіковані Центром управління навчанням учасників виборчих процесів при ЦВК, які наприкінці червня провели відповідні тренінги для членів окружних виборчих комісій”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, протягом 4-х годинних семінарів їх учасники ознайомляться із системою та статусом виборчих комісій, організацією роботи ДВК, зокрема, в день голосування, та забезпеченням її виборчими бюлетенями й іншою виборчою документацією. Окрім того, розглядатимуться питання підготовки приміщення для голосування. Також члени ДВК вивчатимуть порядок підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці та складання відповідного протоколу, а також порядок розгляду скарг.

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Для членів ДВК Центральною виборчою комісією та Центром управління навчання був розроблений спеціальний навчальний посібник та адаптований навчальний фільм. Зазначені навчальні матеріали стануть у нагоді членам комісій не тільки під час семінарів, а й в їхній повсякденній роботі.

Навчання організовується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Британської допомоги (UKAID).