ЦВК скасувала реєстрацію ще 26 кандидатів у депутати

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію ще 26 кандидатів у народні депутати на позачергових парламентських виборах.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі ЦВК.

"Розглянувши заяви кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах, висунутих політичними партіями та у порядку самовисування, про відмову балотуватися кандидатами в народні депутати України, а також заяву політичної партії про скасування рішення щодо реєстрації кандидата в народні депутати України на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року, Комісія скасувала реєстрацію 26 кандидатів у народні депутати", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, скасовано реєстрацію кандидатів Віктора Вовка, Олега Купрієнка, Олексія Кириченка, включених до виборчого списку від Радикальної партії Олега Ляшка під № 10, 14 та 23 відповідно.

Також скасовано реєстрацію кандидатів від партії "Слуга народу" Артема Расенка та Антоніни Федосової, включених до виборчого списку під № 184 та № 175 відповідно. Як пояснили в ЦВК, вказаними особами не дотримано вимог Конституції та закону стосовно проживання в Україні протягом останніх п’яти років на день проведення позачергових виборів.

Читайте також: ЦВК зареєструвала майже 600 спостерігачів на виборах до Ради

Окрім того, скасовано реєстрацію 7 кандидатів від "Слуги народу" згідно із заявою партії. Зокрема, знято з виборів Олену Коробкову, Романа Боярчука, Ольгу Кавун, Михайла Соколова, Юрія Баланюка, Анастасію Рагімову, Віталія Вітікача, включених до виборчого списку під № 31, 71, 78, 99, 164, 170 та 177 відповідно.

Скасовано і реєстрацію кандидата в народні депутати від "Батьківщини" Олександра Галаченка, включеного до виборчого списку під № 135, згідно з його заявою про відмову від балотування.

Як повідомлялося, в Україні 21 липня відбудуться позачергові парламентські вибори. ЦВК зареєструвала понад три тисячі кандидатів-мажоритарників та 22 політичні партії, за виборчими списками яких до Верховної Ради балотуються більше 2,5 тисячі кандидатів.