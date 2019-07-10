ЧЕСНО назвав найпопулярніші професії кандидатів-мажоритарників

Кандидати в мажоритарних округах здебільшого є директорами підприємств, безробітними та ФОПами.

Про це повідомляє Рух ЧЕСНО.

"Найпопулярнішою є посада директора – таких кандидатів близько 519 осіб. На другому місці перебувають кандидати без роботи – 497, далі йдуть ФОПи – 427, нардепи – 192, пенсіонери – 106", - йдеться у повідомленні.

Так, посада директора охоплює керівників бізнесу: приватних підприємств, товариств з обмеженою відповідальністю тощо.

"Зокрема, ми налічили 313 директорів ТОВ з-поміж 519 згадок. Зауважимо, що "директорів із (чогось)" ми зарахували до окремої категорії – таких 18 кандидатів. Менш ніж 10 разів згадується така професія, як журналіст – ми виявили 9 таких кандидатів. А ще є 7 кореспондентів", - повідомили у ЧЕСНО.

Також у ЧЕСНО нарахували 129 унікальних професій чи посад, які трапляються лише по одному разу. Зокрема, йдеться про фотографа, суддю у відставці, сторожа, старшого зміни в піцерії, спортсмена, слюсаря-монтажника, різнороба, працівника "МакДональдс", режисера, офіцера-психолога, оперуповноваженого, метролога, льотчика, майстра з манікюру, оббивальника вагонів, касира, командира роти, енергетика, діловода, докторанта, гірника, актора тощо.

З повним переліком професій кандидатів у мажоритарних округах можна ознайомитись за посиланням.

Як зазначається, професії та посади кандидатів-мажоритарників рух ЧЕСНО виокремив з біографій кандидатів - було проаналізовано професії всіх зареєстрованих мажоритарників (без врахування скасованих реєстрацій).

Категорія "без роботи" містить "тимчасово непрацюючих" і "безробітних".