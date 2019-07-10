Рух ЧЕСНО презентував онлайн-базу “Суд над суддями”

Рух ЧЕСНО запустив онлайн-базу із 37 суддів, обвинувачених у корупції, де міститься інформація про перебіг розгляду справ щодо них.

Про це під час пресконференції заявив юридичний радник “Чесно. Фільтруй суд!” Іван П’ятак, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У цій базі можна знайти всіх суддів, які причетні до вчинення корупційних правопорушень і щодо яких обвинувальні акти направлені до суду. Тобто, у цій базі зібрані виключно ті судді, по яких вже складені обвинувальні акти і справи розглядаються в суді. Наразі таких суддів 37”, - зазначив П’ятак.

Він пояснив, що основне завдання проєкту — показати, наскільки довго розтягується в часі розгляд справ щодо обвинувачених у корупції суддів.

“У нас повідомлення розходяться лише про те, що когось затримали, і ніхто не знає, що далі відбувається з тими судовими справами... Ми зібрали базу з 37 суддів, де є однакова проблема — надзвичайно довгий судовий розгляд у справі судді”, - наголосив П’ятак.

За його словами, у презентованій базі вказане прізвище судді, строк розгляду судової справи щодо нього, короткий зміст обвинувачення судді та профайл, де можна більш детально ознайомитися з біографією судді та розглядом судової справи.

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П’ятак зауважив, що з кожним днем інформація щодо строку розгляду справ буде оновлюватися, що дозволить щоденно моніторити строки розгляду справ по кожному конкретному судді.

Онлайн-база “Суд над суддями” формувалася на основі відкритих даних, отриманих у відповідях НАБУ на запити про публічну інформацію та реєстрів судових рішень, зазначив П’ятак.

Він також додав, що презентована база розміщена на сайті Руху ЧЕСНО у розділі “Суд над суддями” та є безкоштовна для всіх охочих.