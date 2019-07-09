ЦВК скасувала реєстрацію ще 36 кандидатів у депутати

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію ще 36 кандидатів у народні депутати України на позачергових парламентських виборах.

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

“Розглянувши заяви кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах, висунутих політичними партіями та у порядку самовисування, про відмову балотуватися кандидатами в народні депутати України, а також заяву політичної партії про скасування рішення щодо реєстрації кандидата в народні депутати України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, Комісія скасувала реєстрацію 36 кандидатів у народні депутати України”, - ідеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня.

ЦВК зареєструвала понад три тисячі кандидатів-мажоритарників та 22 політичні партії, за виборчими списками яких до Верховної Ради балотуються більше 2,5 тисячі кандидатів.