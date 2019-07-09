ЦВК покаже процес друкування бюлетенів для парламентських виборів

ЦВК спільно з поліграфічним комбінатом “Україна” у четвер, 11 липня, продемонструють як друкуються бюлетені для голосування на позачергових виборах народних депутатів України.

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

“11 липня об 11:00 відбудеться спільний брифінг Голови Центральної виборчої комісії Тетяни Сліпачук, заступника Голови Комісії Євгенія Радченка та директора Державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів" Юрія Оніщенка, а також демонстрація процесу друкування виборчих бюлетенів для голосування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року”, - ідеться в повідомленні.

Захід проходитиме на поліграфкомбінаті "Україна", акредитація журналістів триватиме до 13:00 10 липня.

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія 26 червня затвердила форми та тексти виборчих бюлетенів для голосування в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах під час позачергових парламентських виборів 21 липня.