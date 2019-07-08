ЦВК оголосила попередження 38 кандидатам-мажоритарникам

Центральна виборча комісія оголосила попередження за порушення термінів відкриття рахунків виборчих фондів 38 кандидатам у народні депутати в одномандатних виборчих округах на позачергових парламентських виборах.

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

"Відповідно до виборчого закону Комісія оголосила попередження за порушення термінів відкриття рахунків виборчих фондів 38 кандидатам у народні депутати України, зареєстрованим в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року", - ідеться у повідомленні.

Як повідомлялося, позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня.