ЦВК зареєструвала вже 436 міжнародних спостерігачів

Сьогодні Центрвиборчком зареєстрував 119 офіційних міжнародних спостерігачів на позачергових виборах народних депутатів України.

Відповідні рішення ухвалено на засіданні у п'ятницю ввечері, повідомили Укрінформу в пресслужбі Центрвиборчкому.

"Комісія зареєструвала 119 офіційних спостерігачів від іноземної держави та міжнародної організації на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зареєстровано 105 спостерігачів від Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO), десятьох – від Комітету "За відкриту демократію", чотирьох – від Словацької Республіки.

Таким чином, загалом ЦВК зареєструвала 436 офіційних спостерігачів на позачергових парламентських виборах, а саме: від трьох іноземних держав – 11 осіб, від десяти міжнародних організацій – 425 осіб.