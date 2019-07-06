ЦВК зареєструвала вже 436 міжнародних спостерігачів

ЦВК зареєструвала вже 436 міжнародних спостерігачів

Укрінформ
Сьогодні Центрвиборчком зареєстрував 119 офіційних міжнародних спостерігачів на позачергових виборах народних депутатів України.

Відповідні рішення ухвалено на засіданні у п'ятницю ввечері, повідомили Укрінформу в пресслужбі Центрвиборчкому.

"Комісія зареєструвала 119 офіційних спостерігачів від іноземної держави та міжнародної організації на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зареєстровано 105 спостерігачів від Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO), десятьох – від Комітету "За відкриту демократію",  чотирьох – від Словацької Республіки.

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Таким чином, загалом ЦВК зареєструвала 436 офіційних спостерігачів на позачергових парламентських виборах, а саме: від трьох іноземних держав – 11 осіб, від десяти міжнародних організацій – 425 осіб.

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