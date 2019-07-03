Рада не зобов‘язана запрошувати ПАРЄ спостерігати за виборами — МЗС

Спостерігати за виборами в Україні є правом Парламентської асамблеї Ради Європи, водночас, парламент не зобов‘язаний запрошувати ПАРЄ, що втрачає свій авторитет через скасування рішень щодо російської агресії проти України.

Про це у коментарі Укрінформу заявила речниця МЗС Катерина Зеленко.

“У попередні роки між Верховною Радою України та Парламентською асамблеєю Ради Європи існували дружні, партнерські відносини, які на сьогодні навряд чи можна так охарактеризувати. На тому етапі, коли була довіра і взаємна повага, коли ПАРЄ користувалася авторитетом, керівництво ВР ініціативно запрошувало ПАРЄ спостерігати за виборами в Україні. Давайте також не забувати про те, що у міжнародній міжурядовій організації, якою є Рада Європи, існують лише два органи, рішення яких є обов’язковими до виконання: це Комітет міністрів і Європейський суд з прав людини. А ПАРЄ є дорадчим органом відповідно до Статуту Ради Європи. Україна завжди з повагою ставилася до порад ПАРЄ і виходила з важливості імплементації таких порад”, - наголосила речниця.

За її словами, парламент не зобов‘язаний запрошувати ПАРЄ спостерігати за виборами.

“На жаль, на червневій сесії цей дорадчий орган РЄ сам проголосував за необов’язковість виконання своїх рішень, коли, по суті, відмінив вимогу до Росії виконувати не одне, а цілих 7 рішень, схвалених у відповідь на російську агресію проти України. Тому питання до пані Паск’є (президент ПАРЄ - ред.), чи готова вона здійснювати кроки до повернення авторитету дорадчого органу Ради Європи і відтак – його рішень. Асамблея у своїх правилах процедури відзначила, що спостерігати за виборами є правом Асамблеї. Але це зовсім не означає, що парламент зобов‘язаний запрошувати ПАРЄ спостерігати за виборами”, - зазначила Зеленко.

Вона додала, що на сьогодні в МЗС немає жодного звернення від цього дорадчого органу.

“Також нам невідомо, чи є воно у ВР або ЦВК. Як поінформував МЗС Апарат ВР, керівництво парламенту після одностайної підтримки Комітету у закордонних справах відкликало запрошення ПАРЄ спостерігати за парламентськими виборами. І нам зрозуміла мотивація цього рішення. Що сталося на минулому тижні в Страсбурзі і які були наслідки для дорадчого органу ПАРЄ, нам всім відомо”, - сказала Зеленко.

Речниця підкреслила, що Україна не порушила жодного з документів Ради Європи, обов’язкових для виконання.

“Що стосується документів дорадчого органу і міжпарламентського діалогу в цілому, нам видається, що ПАРЄ слід було б замість того, щоб емоційно реагувати на рішення керівництва Верховної Ради в публічному просторі, вступити в діалог і провести консультації з делегацією України в Асамблеї”, - наголосила Зеленко.

Раніше президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Морі Паск'є оприлюднила заяву, в якій наголосила, що Україна, як член Ради Європи, перебуває під процедурою моніторингу Асамблеї та має зобов'язання запропонувати Асамблеї спостерігати за президентськими й парламентськими виборами.

Як повідомлялося, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка забезпечує безумовне повернення Росії до організації без виконання нею міжнародних зобов’язань.

Після цього українська делегація залишила засідання ПАРЄ. 1 липня Комітет Верховної Ради рекомендував парламенту призупинити участь постійної делегації України у роботі ПАРЄ.

2 липня Голова ВР Андрій Парубій відкликав запрошення для делегації Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження на дострокових парламентських виборах в Україні.

Делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка 2 липня прилетіла до Києва, достроково завершила свій візит.