Верховний Суд підтвердив правомірність відмови ЦВК у реєстрації Онищенка

Верховний Суд підтвердив своє рішення про правомірність відмови ЦВК у реєстрації кандидатом в народні депутати на виборах 21 липня Олександра Онищенка.

Про це повідомляє сайт Судової влади України.

"Верховний Суд підтвердив своє рішення про правомірність відмови ЦВК у реєстрації кандидата в народні депутати О. Онищенка", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув в апеляційному порядку справу за позовом представника Онищенка до Центральної виборчої комісії.

"Позивач просив скасувати постанову ЦВК, якою йому відмовлено в реєстрації кандидатом у народні депутати України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року та зобов'язати ЦВК зареєструвати його кандидатом у депутати. ЦВК відмовила в реєстрації, зокрема, тому, що позивач не дотримав вимог Конституції України щодо проживання в Україні протягом останніх п’яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів", - пояснили у Верховному Суді.

Як зазначається, своє перебування за межами України позивач пояснив участю у міжнародних спортивних змаганнях з кінного спорту в статусі вершника, під час яких він представляв Україну.

Як підкреслено в повідомленні, Верховний Суд уже розглядав аналогічну справу за позовом Онищенка і у своєму рішенні від 25 червня 2019 року у справі №855/152/19 відмовив у задоволенні позовних вимог.

Позивач повторно звернувся до суду із зазначеними позовними вимогами, надавши додаткові докази. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову.

"Верховний Суд вважає, що оскаржене рішення суду першої інстанції законне та обґрунтоване. Верховний Суд зазначив, що позивачем не спростовано висновки суду першої інстанції щодо перебування його за межами України протягом п’яти років", - зазначено в повідомленні.

Верховний Суд, зокрема, відхилив посилання позивача на рішення Правління Громадської організації "Всеукраїнська федерація кінного спорту України" та протоколи засідань Правління цієї Громадської організації, оскільки в розумінні статті 37 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" вони не є документами, що підтверджують його статус як учасника офіційної делегації національної збірної команди з кінного спорту для участі в конкретних змаганнях.

Суд також відхилив посилання позивача щодо перебування його у статусі заявника в процесі міжнародного захисту та зазначив, що та обставина, що позивач через конфлікт політичних поглядів був змушений залишити Україну та просити в іншій країні міжнародного захисту з економічних мотивів не може визнаватися поважною підставою його виїзду за кордон та не є пом’якшуючою обставиною, оскільки свідчить про наявність у нього конфлікту саме з державою. Вказана обставина сама по собі вже свідчить про неможливість реєстрації такої особи кандидатом та визначена в Законі України "Про вибори народних депутатів України» як підстава для скасування такої реєстрації.

Нардеп Олександр Онищенко мав намір взяти участь у дострокових парламентських виборах по 93 округу в Київській області.

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Як повідомляв Укрінформ, Апеляційний адмінсуд зобов’язав ЦВК зареєструвати нардепа-утікача Олександра Онищенка кандидатом у народні депутати на позачергових виборах до Верховної Ради. Суд погодився з аргументами Онищенка, що той з 2016 року й по теперішній час перебуває поза межами держави, бо нібито представляв Україну на змаганнях із кінного спорту "у статусі вершника".

15 червня Онищенко, який перебуває за межами України і якого НАБУ підозрює в організації корупційної схеми, подав документи для участі у позачергових парламентських виборах. У той же день ЦВК відмовила Онищенку в реєстрації "оскільки ним не дотримано вимоги Конституції України та виборчого закону щодо проживання в Україні протягом останніх п’яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів України".

5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Онищенка. На момент голосування він уже перебував за кордоном.

За даними слідства, Онищенко створив злочинну організацію, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року незаконно заробили понад 1,6 млрд грн на реалізацію природного газу. В результаті таких дій ПАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать державній НАК "Нафтогаз України") було завдано збитків на суму понад 740 млн грн.