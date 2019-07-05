Парубій сподівається на друге місце «ЄС» на виборах

Голова Верховної Ради Андрій Парубій сподівається, що партія «Європейська солідарність», від якої він бере участь у виборах, за їх результатами посяде щонайменше друге місце.

Про це спікер сказав під час підсумкової пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сподіваюсь, що за результатами виборів «Європейська солідарність» буде на другому місці і матиме потужне та сильне представництво у парламенті», - сказав Парубій.

Водночас він підкреслив, що ключове завдання їхньої політсили полягає у тому, щоб не допустити реваншу з питань національної ідентичності, а також об’єднати всіх парламентаріїв навколо ідеї вступу України до ЄС і НАТО.

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Раніше соціологічна група "Рейтинг" оприлюднила результати опитування, проведеного 29 червня – 3 липня, згідно з якими на позачергових виборах до Верховної Ради п'ятивідсотковий бар'єр долають п'ять партій: "Слуга народу" (42,3%), "Опозиційна платформа – За життя" (13,4%), "Європейська Солідарність" (8,3%), "Голос" (7,2%) та "Батьківщина" (7,2%).