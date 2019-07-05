Парубій сподівається на друге місце «ЄС» на виборах

Парубій сподівається на друге місце «ЄС» на виборах

Укрінформ
Голова Верховної Ради Андрій Парубій сподівається, що партія «Європейська солідарність», від якої він бере участь у виборах, за їх результатами посяде щонайменше друге місце.

Про це спікер сказав під час підсумкової пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сподіваюсь, що за результатами виборів «Європейська солідарність» буде на другому місці і матиме потужне та сильне представництво у парламенті», - сказав Парубій.

Водночас він підкреслив, що ключове завдання їхньої політсили полягає у тому, щоб не допустити реваншу з питань національної ідентичності, а також об’єднати всіх парламентаріїв навколо ідеї вступу України до ЄС і НАТО.

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Раніше соціологічна група "Рейтинг" оприлюднила результати опитування, проведеного 29 червня – 3 липня, згідно з якими на позачергових виборах до Верховної Ради п'ятивідсотковий бар'єр долають п'ять партій: "Слуга народу" (42,3%), "Опозиційна платформа – За життя" (13,4%), "Європейська Солідарність" (8,3%), "Голос" (7,2%) та "Батьківщина" (7,2%).

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