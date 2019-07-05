Місіс Всесвіт-2018 Юлія Гершун може стати депутатом Верховної Ради

Місіс Всесвіт-2018 Юлія Гершун може стати депутатом Верховної Ради

Укрінформ
Місіс Всесвіт-2018, топ-модель світу-2017, член комісії із захисту прав та інтересів дітей ЮНІСЕФ, член української делегації на 57-й сесії ООН у Нью-Йорку Юлія Гершун вирішила балотуватися до ВРУ.
Про це позапартійна модель повідомила Укрінформу.

Вона зазначила, що вирішила взяти участь у передвиборчих перегонах, зареєструвавшись кандидатом у народні депутати по 24-му округу міста Дніпра як самовисуванець.

Основними конкурентами Гершун по цьому округу є Дмитро Кисилевський, Юрій Береза, Володимир Панченко, Сергій Шевченко та Олег Семенко.

Гершун наголосила, що більшість зареєстрованих кандидатів, що прагнуть представляти Самарський та Індустріальний райони Дніпра, є представниками старої влади, проти якої на президентських виборах проголосувала переважна більшість виборців.

«Слід пам’ятати про своє минуле, а не триматися за нього. Україна має шалений потенціал, але пробуксовує у своєму поступі через застарілу систему», - переконана модель.

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Гершун родом з Дніпра, має дві вищих освіти, є постійним експертом міжвідомчої комісії з опрацювання нормативно-правових актів у сфері соціальних гарантій вразливим верствам населення. Як засновник благодійного фонду «Розвиток обдарованих дітей» нагороджена орденом «За громадянську доблесть» від імені президії Асамблеї ділових кіл за визначні заслуги перед Україною.

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